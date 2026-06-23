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Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Drogenfund bei Gewerbekontrolle

Wuppertal (ots)

Am 22.06.2026 wurden im Rahmen einer Gewerbekontrolle gemeinsam mit 
dem kommunalen Ordnungsdienst in der Alleestraße in einem Kiosk 
illegale Cannabis-Produkte gefunden.

Neben Vapes mit synthetischen Cannabinoiden wurden im Tresenbereich 
sowie im Lager vorgerollte Joints und Haschischpäckchen sowie circa 
fünfzig Päckchen Snus (Oraltabak) gefunden. 

Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung in der Wohnung 
des 48-Jährigen wurden verschreibungspflichtige Potenzmittel 
aufgefunden.

Der 23-jährige Kioskbetreiber sowie sein 48-jähriger Vater müssen 
sich nun den Ermittlungen des zuständigen Kommissariats stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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