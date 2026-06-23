Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Drogenfund bei Gewerbekontrolle

Wuppertal (ots)

Am 22.06.2026 wurden im Rahmen einer Gewerbekontrolle gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst in der Alleestraße in einem Kiosk illegale Cannabis-Produkte gefunden. Neben Vapes mit synthetischen Cannabinoiden wurden im Tresenbereich sowie im Lager vorgerollte Joints und Haschischpäckchen sowie circa fünfzig Päckchen Snus (Oraltabak) gefunden. Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung in der Wohnung des 48-Jährigen wurden verschreibungspflichtige Potenzmittel aufgefunden. Der 23-jährige Kioskbetreiber sowie sein 48-jähriger Vater müssen sich nun den Ermittlungen des zuständigen Kommissariats stellen.

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