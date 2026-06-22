PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Spielhalle in Barmen - Zeuge verletzt

Wuppertal (ots)

Am Freitagmorgen (19.06.2026, 06:00 Uhr) beraubte ein Mann eine 
Spielhalle in der Barmer Innenstadt.

Ein Sicherheitsdienst meldete die Tat telefonisch der Polizei. Der 
Täter hatte unter Vorhalt eines Messers der Angestellten (27) der 
Spielhalle gedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Dabei kam 
es zu einem Gerangel mit einem Zeugen (63), der mutmaßlich versuchten
die Tat zu stoppen. Dem Verdächtigen gelang es in die Kasse zu 
greifen und in der Folge mit der Beute zu flüchten.

Der Zeuge erlitt nach bisherigen Erkenntnissen durch den Einsatz des 
Messers eine Verletzung an der Hand. 

Der Tatverdächtige ist circa 185 cm groß und dunkelhäutig. Er hatte 
sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch verdeckt und trug einen 
hellbeigen Kapuzenpullover, eine beige Hose und weiße Sportschuhe. 
Bei der Tatausführung führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 11:16

    POL-W: W E-Scooterfahrer versucht zu flüchten - Polizeibeamter verletzt

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (18.06.2026, 15:25 Uhr) versuchte der Fahrer eines E-Scooters vor einer Kontrolle zu flüchten und verletzte dabei einen Polizeibeamten. Zwei 17-Jährige, die verbotener Weise auf einem E-Scooter fuhren, wurden im Rahmen einer Standkontrolle auf der Mirker Straße kontrolliert. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 10:00

    POL-W: SG Motorradfahrer schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (18.06.2026) kollidierten auf der Neuenkamper Straße in Solingen ein Pkw und ein Motorrad im Begegnungsverkehr. Der Zweiradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen. Gegen 22:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Solinger mit seinem BMW-Motorrad die Neuenkamper Straße in Richtung Neuenhofer Straße. In Höhe einer dortigen Tankstelle beabsichtigte der ihm entgegenkommender Fahrer eines Hondas ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 09:41

    POL-W: W Zwei Verletzte - Hoher Sachschaden - Unfall in Barmen

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (18.06.2026, 16:45 Uhr) kam es vor dem Bahnhof Barmen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten und hohem Sachschaden. Ein 20-Jähriger war mit seinem BMW der 5er Reihe auf der Kurt-Drees-Straße unterwegs. An der Ampel zum Hans-Dietrich-Genscher-Platz wollte er nach links in Richtung Winklerstraße abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren