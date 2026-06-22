Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Spielhalle in Barmen - Zeuge verletzt

Wuppertal (ots)

Am Freitagmorgen (19.06.2026, 06:00 Uhr) beraubte ein Mann eine Spielhalle in der Barmer Innenstadt. Ein Sicherheitsdienst meldete die Tat telefonisch der Polizei. Der Täter hatte unter Vorhalt eines Messers der Angestellten (27) der Spielhalle gedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Dabei kam es zu einem Gerangel mit einem Zeugen (63), der mutmaßlich versuchten die Tat zu stoppen. Dem Verdächtigen gelang es in die Kasse zu greifen und in der Folge mit der Beute zu flüchten. Der Zeuge erlitt nach bisherigen Erkenntnissen durch den Einsatz des Messers eine Verletzung an der Hand. Der Tatverdächtige ist circa 185 cm groß und dunkelhäutig. Er hatte sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch verdeckt und trug einen hellbeigen Kapuzenpullover, eine beige Hose und weiße Sportschuhe. Bei der Tatausführung führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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