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Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooterfahrer versucht zu flüchten - Polizeibeamter verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (18.06.2026, 15:25 Uhr) versuchte der Fahrer eines
E-Scooters vor einer Kontrolle zu flüchten und verletzte dabei einen 
Polizeibeamten.

Zwei 17-Jährige, die verbotener Weise auf einem E-Scooter fuhren, 
wurden im Rahmen einer Standkontrolle auf der Mirker Straße 
kontrolliert. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer 
Drogen konsumiert haben könnte. Als ihm dieser Umstand vorgeworfen 
wurde, setzte er seinen Scooter in Bewegung und versuchte zu 
flüchten. Als der kontrollierende Beamte versuchte, ihn an der Flucht
zu hindern, schlug und trat der 17-Jährige auf ihn ein und überfuhr 
sein Bein. Dann entfernte er sich in Richtung Schleswiger Straße. 
Eine weitere Funkwagenbesatzung konnte den Flüchtigen an der Düppeler
Straße stellen.

Der Verdächtige musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Der Roller wurde als Tatmittel sichergestellt.

Der Polizeibeamte erlitt bei der Widerstandshandlung Verletzungen, 
die im Krankenhaus versorgt werden mussten.

- E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
  Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 
  Jahre alt sein.

- Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
  halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

- Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
  Ihr Leben retten.

- Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
  eine Betriebserlaubnis verfügen.

- Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
  Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

- Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
  Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

- Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
  Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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