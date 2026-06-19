Polizei Wuppertal

POL-W: SG Motorradfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (18.06.2026) kollidierten auf der Neuenkamper Straße in Solingen ein Pkw und ein Motorrad im Begegnungsverkehr. Der Zweiradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen.

Gegen 22:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Solinger mit seinem BMW-Motorrad die Neuenkamper Straße in Richtung Neuenhofer Straße. In Höhe einer dortigen Tankstelle beabsichtigte der ihm entgegenkommender Fahrer eines Hondas nach links auf das Tankstellengelände abzubiegen. Als der Pkw den Fahrstreifen des Motorradfahrers kreuzte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Kradfahrer stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein bei dem 44-jährigen Autofahrer durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Aus diesem Grund musste ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt werden.

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