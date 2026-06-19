Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Verletzte - Hoher Sachschaden - Unfall in Barmen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (18.06.2026, 16:45 Uhr) kam es vor dem Bahnhof Barmen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten und hohem Sachschaden. Ein 20-Jähriger war mit seinem BMW der 5er Reihe auf der Kurt-Drees-Straße unterwegs. An der Ampel zum Hans-Dietrich-Genscher-Platz wollte er nach links in Richtung Winklerstraße abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Ampelmast. Trümmerteile des Fahrzeugs beschädigten in der Folge eine digitale Fahrplanauskunft. Bei dem Unfall zogen sich der Unfallfahrer und seine 17-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

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