PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Verletzte - Hoher Sachschaden - Unfall in Barmen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (18.06.2026, 16:45 Uhr) kam es vor dem Bahnhof 
Barmen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten und hohem 
Sachschaden.

Ein 20-Jähriger war mit seinem BMW der 5er Reihe auf der 
Kurt-Drees-Straße unterwegs. An der Ampel zum 
Hans-Dietrich-Genscher-Platz wollte er nach links in Richtung 
Winklerstraße abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er dabei 
nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Ampelmast. 
Trümmerteile des Fahrzeugs beschädigten in der Folge eine digitale 
Fahrplanauskunft.

Bei dem Unfall zogen sich der Unfallfahrer und seine 17-jährige 
Beifahrerin leichte Verletzungen zu.

Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 09:30

    POL-W: W Geparktes Auto beschädigt - Verursacher flüchtet mit E-Scooter

    Wuppertal (ots) - Vorgestern Abend (17.06.2026, 19:00 Uhr) kam es in Unterbarmen zu einer Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen war ein bislang Unbekannter mit einem gemieteten E-Scooter auf der Straße Unterdörnen in Richtung Elberfeld unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Adlerstraße prallte der Fahrer gegen einen geparkten Audi. Nachdem er aufgestanden war, ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 14:44

    POL-W: W - Zeugenaufruf - Zwei beschädigte Pkw in Barmen

    Wuppertal (ots) - Am 17.06.2026, gegen 16:45 Uhr, kam es in der Buchenstraße zu einer Unfallflucht. Eine 24-jährige Frau parkte gerade mit ihrem MG am Straßenrand ein, als ein Mitsubishi an ihr vorbei fuhr. Als dieser die anhielt fuhr ein bislang unbekanntes Kind auf einem Tretroller gegen die Fronten der beiden Fahrzeuge. Das Kind hob den Roller auf und entfernte sich in südlicher Richtung. Der Mitsubishi entfernte ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 12:29

    POL-W: SG - Schwer verletzt nach Fahrradunfall

    Wuppertal (ots) - Am 17.06.2026, gegen 17:50 Uhr, kam es im Bereich des Brückenparks der Müngstener Brücke zu einem Unfall. Ein 61-jähriger Mann stürzte aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Mountainbike auf einem Waldweg. Er wurde rettungsdienstlich versorgt und schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrradfahrer wurde zuvor durch eine Spaziergängerin gefunden, die den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren