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Polizei Wuppertal

POL-W: W Geparktes Auto beschädigt - Verursacher flüchtet mit E-Scooter

Wuppertal (ots)

Vorgestern Abend (17.06.2026, 19:00 Uhr) kam es in Unterbarmen zu 
einer Unfallflucht.

Nach ersten Erkenntnissen war ein bislang Unbekannter mit einem 
gemieteten E-Scooter auf der Straße Unterdörnen in Richtung Elberfeld
unterwegs.
Kurz vor der Einmündung zur Adlerstraße prallte der Fahrer gegen 
einen geparkten Audi. Nachdem er aufgestanden war, setzte er seine 
Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung ermöglicht zu haben. 
Vermutlich trug er eine Verletzung davon. 

Der Fahrer soll 17 bis 19 Jahre alt und 180 cm bis 185 cm groß sein. 
Er hatte dunkle, lockige Haare. 

An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 
1.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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