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Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf - Zwei beschädigte Pkw in Barmen

Wuppertal (ots)

Am 17.06.2026, gegen 16:45 Uhr, kam es in der Buchenstraße zu einer 
Unfallflucht.

Eine 24-jährige Frau parkte gerade mit ihrem MG am Straßenrand ein, 
als ein Mitsubishi an ihr vorbei fuhr. Als dieser die anhielt fuhr 
ein bislang unbekanntes Kind auf einem Tretroller gegen die Fronten 
der beiden Fahrzeuge. Das Kind hob den Roller auf und entfernte sich 
in südlicher Richtung. Der Mitsubishi entfernte sich ebenfalls von 
der Unfallstelle. 

Der Sachschaden liegt bei circa 500 Euro. 

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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