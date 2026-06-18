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Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrer eines E-Scooters flüchtet nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Gestern (17.06.2026, gegen 12:50 Uhr) stieß der Fahrer eines 
E-Scooters mit einer Fußgängerin (49) zusammen und fuhr davon, ohne 
sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Fahrerin (49) eines Linienbusses stellte ihr Fahrzeug an der 
Straße Am Ringelbusch ab und stieg aus. Als sie die Straße überqueren
wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrer eines E-Scooters. Der 
Mann beleidigte die Frau in der Folge und entfernte sich. 

Erste Ermittlungen führten zu einem 55-Jährigen, der für die 
Unfallflucht verantwortlich sein könnte.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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