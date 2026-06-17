Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann stürzt mit E-Scooter und erleidet schwerste Verletzungen

Wuppertal (ots)

Heute (17.06.2026, gegen 08:50 Uhr) stürzte ein Mann (49) mit seinem E-Scooter in Barmen und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Der 49-Jährige war mit seinem Elektroroller auf der Westkotter Straße unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen zu Boden stürzte. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen am Kopf zu. Eine Lebensgefahr konnte durch die behandelnden Ärzte nicht ausgeschlossen werden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme kam das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei zum Einsatz. Um Übersichtsaufnahmen zu fertigen wurde eine Drohne genutzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Westkotter Straße für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr bis um 11:10 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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