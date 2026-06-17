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Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann stürzt mit E-Scooter und erleidet schwerste Verletzungen

Wuppertal (ots)

Heute (17.06.2026, gegen 08:50 Uhr) stürzte ein Mann (49) mit seinem 
E-Scooter in Barmen und erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Der 49-Jährige war mit seinem Elektroroller auf der Westkotter Straße
unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen zu Boden stürzte. 
Dabei zog er sich schwerste Verletzungen am Kopf zu. Eine 
Lebensgefahr konnte durch die behandelnden Ärzte nicht ausgeschlossen
werden.
Der Rettungsdienst brachte ihn zur intensivmedizinischen Behandlung 
in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme kam das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei
zum Einsatz. Um Übersichtsaufnahmen zu fertigen wurde eine Drohne 
genutzt.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die 
Westkotter Straße für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr bis um 11:10
Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. 

Zeugen und Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben, werden 
gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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