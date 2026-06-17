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Polizei Wuppertal

POL-W: W 12-jähriger Scooterfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (16.06.2026, gegen 20:15 Uhr) verletzte sich ein Junge (12) 
bei dem Sturz von einem E-Scooter schwer.

Der 12-Jährige war mit einem E-Scooter auf dem Parkplatz eines 
Discountmarktes an der Weiherstraße unterwegs. Aus noch unbekannten 
Gründen stürzte er mit seinem Fahrzeug und zog sich dabei eine 
schwere Verletzung am Fuß zu.

Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: 

- E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
  Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 
  Jahre alt sein.

- Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
  halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

- Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
  Ihr Leben retten.

- Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
  eine Betriebserlaubnis verfügen.

- Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
  Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

- Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
  Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

- Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
  Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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