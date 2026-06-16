Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub in Barmen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (15.06.2026, 14:05 Uhr) versuchten drei Jugendliche einen ebenfalls Jugendlichen (15) zu berauben. Der 15-Jährige hielt sich in der Parkanlage am Landwehrplatz auf, als drei männliche Jugendliche an ihn herantraten. Unter der Androhung von Gewalt forderten sie Bargeld. Als der 15-Jährige das geforderte Geld nicht überreichte, schlugen ihn die drei Täter mit Fäusten ins Gesicht. Anschließend besprühten sie ihn mit Pfefferspray. In der Folge gelang es dem Teenager zu flüchten und seinen Vater sowie die Polizei zu verständigen. Der Verletzte suchte anschließend selbständig ein Krankenhaus zur Behandlung seiner Verletzungen auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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