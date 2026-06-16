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Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub in Barmen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (15.06.2026, 14:05 Uhr) versuchten drei 
Jugendliche einen ebenfalls Jugendlichen (15) zu berauben.

Der 15-Jährige hielt sich in der Parkanlage am Landwehrplatz auf, als
drei männliche Jugendliche an ihn herantraten. Unter der Androhung 
von Gewalt forderten sie Bargeld. Als der 15-Jährige das geforderte 
Geld nicht überreichte, schlugen ihn die drei Täter mit Fäusten ins 
Gesicht. Anschließend besprühten sie ihn mit Pfefferspray. In der 
Folge gelang es dem Teenager zu flüchten und seinen Vater sowie die 
Polizei zu verständigen.

Der Verletzte suchte anschließend selbständig ein Krankenhaus zur 
Behandlung seiner Verletzungen auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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