Polizei Wuppertal

POL-W: W - Linienbus kommt von der Fahrbahn ab

Wuppertal (ots)

Am 15.06.2026, gegen 08:20 Uhr, kam es auf der Cronenberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Ein 52-jähriger Fahrer eines Mercedes Citaro fuhr die Cronenberger Straße in Richtung Süden und kam, nach bisherigen Erkenntnissen, kurz vor der Einmündung Hatzenbecker Straße in Folge eines internistischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Lupo, der seinerseits auf einen Hyundai i10 geschoben wurde. Der Fahrer wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 40.000 Euro.

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