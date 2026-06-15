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Polizei Wuppertal

POL-W: W - Linienbus kommt von der Fahrbahn ab

Wuppertal (ots)

Am 15.06.2026, gegen 08:20 Uhr, kam es auf der Cronenberger Straße zu
einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus.

Ein 52-jähriger Fahrer eines Mercedes Citaro fuhr die Cronenberger 
Straße in Richtung Süden und kam, nach bisherigen Erkenntnissen, kurz
vor der Einmündung Hatzenbecker Straße in Folge eines internistischen
Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen einen 
am Fahrbahnrand geparkten VW Lupo, der seinerseits auf einen Hyundai 
i10 geschoben wurde. 

Der Fahrer wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in 
ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt bei circa 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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