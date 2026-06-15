Polizei Wuppertal

POL-W: W Hinweise auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zwei Autos beschlagnahmt

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (13.06.2026, 02:00 Uhr) meldeten Zeugen zwei Fahrzeuge, die mit unangepasster Geschwindigkeit fuhren. Hinweisgeber meldeten einen VW Golf und einen Fiat 500, die über die Morianstraße und weiter über die Gathe nebeneinander mit augenscheinlich zu hoher Geschwindigkeit fuhren. Die Fahrer bremsten wiederholt während der Fahrt stark ab und beschleunigten dann wieder stark. Beide Fahrzeuge und die Nutzer (20 und 34) konnten von Polizeibeamten auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Uellendahler Straße festgestellt werden. Der VW Golf des 34-jährigen Tatverdächtigen und der Fiat 500 des 20-jährigen Tatverdächtigen wurden ebenso wie die Führerscheine beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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