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Polizei Wuppertal

POL-W: W Hinweise auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zwei Autos beschlagnahmt

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (13.06.2026, 02:00 Uhr) meldeten Zeugen zwei 
Fahrzeuge, die mit unangepasster Geschwindigkeit fuhren.

Hinweisgeber meldeten einen VW Golf und einen Fiat 500, die über die 
Morianstraße und weiter über die Gathe nebeneinander mit 
augenscheinlich zu hoher Geschwindigkeit fuhren. Die Fahrer bremsten 
wiederholt während der Fahrt stark ab und beschleunigten dann wieder 
stark. 

Beide Fahrzeuge und die Nutzer (20 und 34) konnten von Polizeibeamten
auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Uellendahler Straße
festgestellt werden.

Der VW Golf des 34-jährigen Tatverdächtigen und der Fiat 500 des 
20-jährigen Tatverdächtigen wurden ebenso wie die Führerscheine 
beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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