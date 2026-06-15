Polizei Wuppertal

POL-W: W Auseinandersetzung in Oberbarmen - Zwei Männer verletzt

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu gestern (14.06.2026, 03:15 Uhr) kam es auf dem Berliner Platz zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Männer (18, 28, beide aus Guinea) blutende Verletzungen erlitten. Zunächst kam es in einem Café an der Berliner Straße zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen zwei Personengruppen. Nachdem sich die Situation auf den Bahnhofsvorplatz am Berliner Platz verlagert hatte, wurden den zwei Männern blutende Verletzungen zugefügt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten dafür ein Messer und eine abgebrochene Flasche eingesetzt worden sein. In der Folge flüchtete die Personengruppe. Beide Verletzte mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnte ein 25-jähriger Syrer vorläufig festgenommen werden, der verdächtigt wird, für die Taten verantwortlich zu sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe aufzuklären.

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