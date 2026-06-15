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Polizei Wuppertal

POL-W: W Auseinandersetzung in Oberbarmen - Zwei Männer verletzt

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu gestern (14.06.2026, 03:15 Uhr) kam es auf dem 
Berliner Platz zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Männer (18, 
28, beide aus Guinea) blutende Verletzungen erlitten.

Zunächst kam es in einem Café an der Berliner Straße zu einem 
verbalen Schlagabtausch zwischen zwei Personengruppen. Nachdem sich 
die Situation auf den Bahnhofsvorplatz am Berliner Platz verlagert 
hatte, wurden den zwei Männern blutende Verletzungen zugefügt. Nach 
bisherigen Erkenntnissen könnten dafür ein Messer und eine 
abgebrochene Flasche eingesetzt worden sein. In der Folge flüchtete 
die Personengruppe. 

Beide Verletzte mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus 
gebracht werden. 

Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnte ein 25-jähriger Syrer 
vorläufig festgenommen werden, der verdächtigt wird, für die Taten 
verantwortlich zu sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die 
Hintergründe aufzuklären.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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