Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Vohwinkel - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einer Unfallflucht in Vohwinkel vom 09.06.2026 (08:30 Uhr) sucht das ermittelnde Verkehrskommissariat nach Zeugen. Eine 47-Jährige war mit ihrem Smart auf der Straße Roggenkamp in Richtung Westring im Stop-and-Go-Verkehr unterwegs. Als sie mit ihrem Fahrzeug anfuhr, bemerkte sie einen Anstoß an ihrem Auto. Verantwortlich dafür schien ihr ein schwarzer Mercedes C- oder E-Klasse zu sein. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Kombi mit Solinger Stadtkennung. Das andere Fahrzeug entfernte sich, ohne dass eine Schadensregulierung eingeleitet werden konnte. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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