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Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Vohwinkel - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Nach einer Unfallflucht in Vohwinkel vom 09.06.2026 (08:30 Uhr) sucht
das ermittelnde Verkehrskommissariat nach Zeugen.

Eine 47-Jährige war mit ihrem Smart auf der Straße Roggenkamp in 
Richtung Westring im Stop-and-Go-Verkehr unterwegs. Als sie mit ihrem
Fahrzeug anfuhr, bemerkte sie einen Anstoß an ihrem Auto. 
Verantwortlich dafür schien ihr ein schwarzer Mercedes C- oder 
E-Klasse zu sein. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Kombi 
mit Solinger Stadtkennung. Das andere Fahrzeug entfernte sich, ohne 
dass eine Schadensregulierung eingeleitet werden konnte.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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