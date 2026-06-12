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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zu zweit auf E-Scooter - Mädchen verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (11.06.2026, 19:30 Uhr) erlitt eine Jugendliche mehrere
Verletzungen, nachdem sie von einem E-Scooter fiel.

Eine 15-Jährige war auf der Nordbahntrasse mit der ebenfalls 
15-jährigen Beifahrerin auf einem gemieteten E-Scooter unterwegs. Aus
noch ungeklärten Gründen stürzte die Beifahrerin in Höhe des 
Spielplatzes Giesenberg während der Fahrt von dem Fahrzeug und erlitt
dabei Verletzungen an Gesicht und Händen. Zudem verlor sie mehrere 
Zähne. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: 

- E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
  Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 
  Jahre alt sein.

- Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
  halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

- Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
  Ihr Leben retten.

- Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
  eine Betriebserlaubnis verfügen.

- Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
  Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

- Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
  Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

- Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
  Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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