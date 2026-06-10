Polizei Wuppertal

POL-W: W - Schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Wuppertal (ots)

Am 10.06.2026, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Düsseldorfer Straße / Hahnenfurth zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Ein 38-jähriger Fahrer eines VW Polo fuhr die Straße Hahnenfuhrt in Richtung Osten. Auf der Kreuzung zur Düsseldorfer Straße kam der Pkw aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem entgegenkommenden LKW der Marke DAF frontal zusammen. Der PKW-Fahrer wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige LKW-Fahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Sachverhaltsaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell