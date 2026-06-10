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Polizei Wuppertal

POL-W: W - Schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Wuppertal (ots)

Am 10.06.2026, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Düsseldorfer 
Straße / Hahnenfurth zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 
LKW und einem PKW.

Ein 38-jähriger Fahrer eines VW Polo fuhr die Straße Hahnenfuhrt in 
Richtung Osten. Auf der Kreuzung zur Düsseldorfer Straße kam der Pkw 
aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit 
einem entgegenkommenden LKW der Marke DAF frontal zusammen.

Der PKW-Fahrer wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt und verletzte 
sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. 

Der 41-jährige LKW-Fahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls durch 
Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Sachverhaltsaufnahme 
gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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