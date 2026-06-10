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Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Wuppertal, Solingen und Remscheid 
zu folgenden Einbruchsdelikten.

Wuppertal - Am 05.06.26, zwischen 09:12 Uhr und 10:52 Uhr, kam es in 
der Elberfelder Innenstadt zu einem Einbruch in einen 
Gastronomiebetrieb, bei dem unbekannte Täter mittels körperlicher 
Gewalt in den Betrieb einstiegen und Getränkedosen entwendet haben.

Am 06.06.26, zwischen 00:18 Uhr und 03:28 Uhr, versuchten unbekannte 
Täter in eine Wohnung in der Eintrachtstraße einzubrechen, indem sie 
an einem Fenster hebelten.

Am 07.06.26, um 02:34 Uhr, lösten unbekannte Tatverdächtige einen 
Einbruchalarm an einer KiTa in der Elbefelder Südstadt aus, indem sie
das Gelände über einen Zaun betraten und an einem Fenster hebelten. 
Die Täter verließen das Gelände nach Auslösen des Alarms in 
unbekannte Richtung. 

Zwischen dem 06.06.2026 (16:00 Uhr) und dem 07.06.2026 (10:00 Uhr) 
drangen unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Elberfelder 
Nordstadt ein, indem sie die Rollläden eines Büros hochdrückten und 
eine dahinter befindliche Scheibe zerschlugen. Es wurde nichts 
entwendet.

Zwischen dem 07.06.2026 (17:40 Uhr) und dem 08.06.2026 (02:40 Uhr) 
drangen bisher unbekannte Täter in eine Zweizimmerwohnung in der 
Liebigstraße ein, indem sie die Rollläden der Balkontür hochschoben 
und die Balkontür aufhebelten.  Zum Diebesgut liegen aktuell keine 
Hinweise vor.

Am 08.06.2026, zwischen 07:00 Uhr und 11:35 Uhr, drangen unbekannte 
Täter in eine Kita in Cronenberg ein, öffneten eine Geldkassette und 
entwendeten zudem Nahrungsmittel.

Zwischen dem 05.06.26 (14:00 Uhr) und dem 08.06.2026 (07:10 Uhr) kam 
es im Bereich Distelbeck zu einem Einbruch in eine Kindertagestätte. 
Unbekannte Täter verschafften sich Zugang über eine Brandschutztür 
und entwendeten Unterhaltungselektronik und eine Kaffeemaschine. 

Am 08.06.2026, zwischen 07:24 Uhr und 11:41 Uhr, drangen unbekannte 
Täter in eine Kita Im Bereich Grifflenberg ein, indem sie ein Fenster
aufhebelten. In der Kita hebelten sie einen eingelassenen Tresor auf 
und entwendeten Bargeld. Die Täter verließen das Gebäude in 
unbekannte Richtung. 

Am 08.06.2026, zwischen 07:43 Uhr und 12:03 Uhr, verschafften sich 
unbekannte Tatverdächtige Zutritt zu einem Gastronomiebetrieb im 
Luisenviertel, indem sie den Hintereingang aufhebelten. Sie 
entwendeten Bargeld.

Zwischen dem 03.06.2026 (18:00 Uhr) und dem 08.06.2026 (07:00 Uhr) 
drangen unbekannte Tatverdächtige durch ein auf Kipp stehendes 
Fenster in eine Tierarztpraxis auf dem Hofkamp ein. Sie entwendeten 
Bargeld.

Zwischen dem 05.06.2026 (17:00 Uhr) und dem 08.06.2026 (15:30 Uhr) 
drangen unbekannte Tatverdächtige im Bereich der Gennebrecker Straße 
über eine Balkontür in eine Privatwohnung im 1.OG eines 
Mehrfamilienhauses. Sie entwendeten Dokumente. 

Zwischen dem 08.06.2026 (18:30 Uhr) und dem 09.06.2026 (10:45 Uhr) 
kam es auf dem Werth zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Unbekannte
Täter beschädigten einen Türriegel und verschafften sich so Zutritt 
zu einem Lagerraum, aus dem sie Pfandgut entwendeten.

Zwischen dem 04.06.2026 (22:00 Uhr) und dem 10.06.2026 (21:38 Uhr) 
hebelten unbekannte Täter das Badezimmerfenster einer Privatwohnung 
in der Agnes-Miegel-Straße auf und entwendeten Bargeld.

Solingen - Zwischen dem 06.06.26 (18:24 Uhr) und dem 07.06.26 (05:06 
Uhr) hebelten bisher unbekannte Täter im Bereich der Brühler Straße 
die Terassentür eines Zweifamilienhauses auf. Über Beute ist nichts 
bekannt.

Remscheid - Am 06.06.2026, zwischen 10:10 Uhr und 10:35 Uhr, 
versuchte ein unbekannter Täter in eine Kita in der Remscheider 
Südstadt einzubrechen, indem er ein Fenster attackierte.

Zwischen dem 29.05.2026 (13:30 Uhr) und dem 07.06.2026 (15:00 Uhr) 
hebelten unbekannte Täter in der Rospattstraße die Balkontür einer 
Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten aus der Wohnung
zwei Armbanduhren im Wert von ca. 4300 Euro.

Am 08.06.2026, zwischen 16:31 Uhr und 21:31 Uhr, drangen unbekannte 
Tatverdächtige in ein leerstehendes Haus in der 
Von-Bodelschwingh-Siedlung ein. Es liegen keine Angaben zu Diebesgut 
vor.
 

Schützen Sie ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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