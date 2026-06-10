Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Wuppertal, Solingen und Remscheid zu folgenden Einbruchsdelikten. Wuppertal - Am 05.06.26, zwischen 09:12 Uhr und 10:52 Uhr, kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einem Einbruch in einen Gastronomiebetrieb, bei dem unbekannte Täter mittels körperlicher Gewalt in den Betrieb einstiegen und Getränkedosen entwendet haben. Am 06.06.26, zwischen 00:18 Uhr und 03:28 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung in der Eintrachtstraße einzubrechen, indem sie an einem Fenster hebelten. Am 07.06.26, um 02:34 Uhr, lösten unbekannte Tatverdächtige einen Einbruchalarm an einer KiTa in der Elbefelder Südstadt aus, indem sie das Gelände über einen Zaun betraten und an einem Fenster hebelten. Die Täter verließen das Gelände nach Auslösen des Alarms in unbekannte Richtung. Zwischen dem 06.06.2026 (16:00 Uhr) und dem 07.06.2026 (10:00 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Elberfelder Nordstadt ein, indem sie die Rollläden eines Büros hochdrückten und eine dahinter befindliche Scheibe zerschlugen. Es wurde nichts entwendet. Zwischen dem 07.06.2026 (17:40 Uhr) und dem 08.06.2026 (02:40 Uhr) drangen bisher unbekannte Täter in eine Zweizimmerwohnung in der Liebigstraße ein, indem sie die Rollläden der Balkontür hochschoben und die Balkontür aufhebelten. Zum Diebesgut liegen aktuell keine Hinweise vor. Am 08.06.2026, zwischen 07:00 Uhr und 11:35 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Kita in Cronenberg ein, öffneten eine Geldkassette und entwendeten zudem Nahrungsmittel. Zwischen dem 05.06.26 (14:00 Uhr) und dem 08.06.2026 (07:10 Uhr) kam es im Bereich Distelbeck zu einem Einbruch in eine Kindertagestätte. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang über eine Brandschutztür und entwendeten Unterhaltungselektronik und eine Kaffeemaschine. Am 08.06.2026, zwischen 07:24 Uhr und 11:41 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Kita Im Bereich Grifflenberg ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. In der Kita hebelten sie einen eingelassenen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Die Täter verließen das Gebäude in unbekannte Richtung. Am 08.06.2026, zwischen 07:43 Uhr und 12:03 Uhr, verschafften sich unbekannte Tatverdächtige Zutritt zu einem Gastronomiebetrieb im Luisenviertel, indem sie den Hintereingang aufhebelten. Sie entwendeten Bargeld. Zwischen dem 03.06.2026 (18:00 Uhr) und dem 08.06.2026 (07:00 Uhr) drangen unbekannte Tatverdächtige durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Tierarztpraxis auf dem Hofkamp ein. Sie entwendeten Bargeld. Zwischen dem 05.06.2026 (17:00 Uhr) und dem 08.06.2026 (15:30 Uhr) drangen unbekannte Tatverdächtige im Bereich der Gennebrecker Straße über eine Balkontür in eine Privatwohnung im 1.OG eines Mehrfamilienhauses. Sie entwendeten Dokumente. Zwischen dem 08.06.2026 (18:30 Uhr) und dem 09.06.2026 (10:45 Uhr) kam es auf dem Werth zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Unbekannte Täter beschädigten einen Türriegel und verschafften sich so Zutritt zu einem Lagerraum, aus dem sie Pfandgut entwendeten. Zwischen dem 04.06.2026 (22:00 Uhr) und dem 10.06.2026 (21:38 Uhr) hebelten unbekannte Täter das Badezimmerfenster einer Privatwohnung in der Agnes-Miegel-Straße auf und entwendeten Bargeld. Solingen - Zwischen dem 06.06.26 (18:24 Uhr) und dem 07.06.26 (05:06 Uhr) hebelten bisher unbekannte Täter im Bereich der Brühler Straße die Terassentür eines Zweifamilienhauses auf. Über Beute ist nichts bekannt. Remscheid - Am 06.06.2026, zwischen 10:10 Uhr und 10:35 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in eine Kita in der Remscheider Südstadt einzubrechen, indem er ein Fenster attackierte. Zwischen dem 29.05.2026 (13:30 Uhr) und dem 07.06.2026 (15:00 Uhr) hebelten unbekannte Täter in der Rospattstraße die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten aus der Wohnung zwei Armbanduhren im Wert von ca. 4300 Euro. Am 08.06.2026, zwischen 16:31 Uhr und 21:31 Uhr, drangen unbekannte Tatverdächtige in ein leerstehendes Haus in der Von-Bodelschwingh-Siedlung ein. Es liegen keine Angaben zu Diebesgut vor. Schützen Sie ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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