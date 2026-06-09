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Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährliche Körperverletzung und Angriff auf Polizeibeamte - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Dienstag (09.06.2026, gegen 00:20 Uhr), nahm die 
Polizei an der Bahnstraße einen 32-jährigen griechischen 
Staatsangehörigen fest. 

Zuvor wurden die Einsatzkräfte zu einer körperlichen 
Auseinandersetzung in einer Wohnung an der Bahnstraße gerufen. Bei 
dieser soll der Tatverdächtige der 42-jährigen Wohnungsinhaberin 
durch Schläge diverse Verletzungen im Gesicht zugefügt haben. Bei 
Eintreffen der Polizisten war der Mann nicht mehr vor Ort. Er konnte 
kurze Zeit später an einem Treppenabgang zum Keller versteckt 
gefunden werden.  

Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der Tatverdächtige den
Beamten gegenüber unkooperativ und aggressiv. Er beleidigte diese und
spuckte in deren Richtung. Bei dem Versuch dem 32-Jährigen eine 
Spuckhaube aufzusetzen, widersetzte er sich und biss einem Polizisten
in die Hand. Dabei erlitt der Beamte eine Verletzung und war nicht 
mehr dienstfähig. Im weiteren Verlauf wurde der 32-Jährige zur 
Polizeiwache gebracht, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Auch 
hierbei leistete er erheblichen Widerstand.

Ermittlungen ergaben, dass gegen den polizeibekannten Tatverdächtigen
ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt, der nach Beschluss vom 
Amtsgericht Wuppertal unter strengen Auflagen (u.a. Annäherungs- und 
Kontaktverbot zur Geschädigten) ausgesetzt wurde. Da er gegen die 
Auflagen verstieß, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Auf 
Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige dem 
Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl wieder in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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