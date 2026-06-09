Polizei Wuppertal

POL-W: W Gefährliche Körperverletzung und Angriff auf Polizeibeamte - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Dienstag (09.06.2026, gegen 00:20 Uhr), nahm die Polizei an der Bahnstraße einen 32-jährigen griechischen Staatsangehörigen fest. Zuvor wurden die Einsatzkräfte zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung an der Bahnstraße gerufen. Bei dieser soll der Tatverdächtige der 42-jährigen Wohnungsinhaberin durch Schläge diverse Verletzungen im Gesicht zugefügt haben. Bei Eintreffen der Polizisten war der Mann nicht mehr vor Ort. Er konnte kurze Zeit später an einem Treppenabgang zum Keller versteckt gefunden werden. Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt sich der Tatverdächtige den Beamten gegenüber unkooperativ und aggressiv. Er beleidigte diese und spuckte in deren Richtung. Bei dem Versuch dem 32-Jährigen eine Spuckhaube aufzusetzen, widersetzte er sich und biss einem Polizisten in die Hand. Dabei erlitt der Beamte eine Verletzung und war nicht mehr dienstfähig. Im weiteren Verlauf wurde der 32-Jährige zur Polizeiwache gebracht, um ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Auch hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Ermittlungen ergaben, dass gegen den polizeibekannten Tatverdächtigen ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt, der nach Beschluss vom Amtsgericht Wuppertal unter strengen Auflagen (u.a. Annäherungs- und Kontaktverbot zur Geschädigten) ausgesetzt wurde. Da er gegen die Auflagen verstieß, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl wieder in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell