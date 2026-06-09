POL-W: BN/SG Öffentlichkeitsfahndung nach Wechselbetrug

Wuppertal (ots) - W Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall Am 06.06.2026, gegen 22:30 Uhr, kam es auf der Straße Höfen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 23-jähriger Mann fuhr mit einem Tesla auf der Straße Höfen in Richtung Langerfeld. Kurz hinter der Einmündung zur Rauentaler Bergstraße kam es zu einer Kollision mit dem Audi A6 eines 53-Jährigen, welcher aus einer Stichstraße auf die ...

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