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Polizei Wuppertal

POL-W: BN/SG Öffentlichkeitsfahndung nach Wechselbetrug

Wuppertal (ots)

Die Polizei Bonn sucht öffentlich nach zwei bislang unbekannten 
Frauen, die unter anderem in Solingen Wechselgeldbetrugsdelikte 
begangen haben sollen.

Unter folgendem Link ist die Öffentlichkeitsfahndung abzurufen 
(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6290883).

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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