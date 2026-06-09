POL-W: BN/SG Öffentlichkeitsfahndung nach Wechselbetrug
Wuppertal (ots)
Die Polizei Bonn sucht öffentlich nach zwei bislang unbekannten Frauen, die unter anderem in Solingen Wechselgeldbetrugsdelikte begangen haben sollen. Unter folgendem Link ist die Öffentlichkeitsfahndung abzurufen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6290883).
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