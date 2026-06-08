Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrerin eines E-Scooters stürzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (07.06.2026, 05:20 Uhr) stürzte eine E-Scooter Fahrerin (44) und erlitt dabei Verletzungen. Die 44-Jährige war mit ihrem Roller auf der Platzhofstraße in Richtung Neuenkamper Straße unterwegs. In dem Bereich zwischen Morgenstraße und Abendstraße kam ihr ein 45 km/h Leichtkraft-Fahrzeug entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und stürzte, nachdem sie einen Bordstein berührt hatte. Dabei zog sie sich mehrere leichte Verletzungen zu. In dem entgegenkommenden, grauen Fahrzeug befanden sich zwei männliche Jugendliche, die nach dem Sturz der 44-Jährigen davonfuhren. Ob das Fahrmanöver der Jugendlichen absichtlich herbeigeführt wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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