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Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrerin eines E-Scooters stürzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (07.06.2026, 05:20 Uhr) stürzte eine E-Scooter 
Fahrerin (44) und erlitt dabei Verletzungen.

Die 44-Jährige war mit ihrem Roller auf der Platzhofstraße in 
Richtung Neuenkamper Straße unterwegs. In dem Bereich zwischen 
Morgenstraße und Abendstraße kam ihr ein 45 km/h Leichtkraft-Fahrzeug
entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts 
aus und stürzte, nachdem sie einen Bordstein berührt hatte. Dabei zog
sie sich mehrere leichte Verletzungen zu.

In dem entgegenkommenden, grauen Fahrzeug befanden sich zwei 
männliche Jugendliche, die nach dem Sturz der 44-Jährigen 
davonfuhren.

Ob das Fahrmanöver der Jugendlichen absichtlich herbeigeführt wurde, 
ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. 

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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