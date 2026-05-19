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Polizei Wuppertal

POL-W: W Rücknahme der Vermisstensuche nach Herbert B.

Wuppertal (ots)

Seit gestern Mittag (18.05.2026, 15:00 Uhr) suchte die Polizei nach 
Herbert B.

(s. Pressemeldung vom 19.05.2026:"W Kriminalpolizei bittet die 
Öffentlichkeit um Mitsuche",
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6277790 )

Der Vermisste konnte heute in Vohwinkel angetroffen werden.

Die Medien werden gebeten, das Bild nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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    Wuppertal (ots) - Seit gestern Mittag (18.05.2026, 15:00 Uhr) wird der 88-Jährige Herbert B. vermisst. Herr B. wurde letztmalig in seinem Seniorenheim in Vohwinkel gesehen. Er ist zeitlich und örtlich nicht orientiert und findet möglicherweise nicht den Weg zurück. Zudem kann er sich nicht gut artikulieren. Der Vermisste ist 172 cm groß, sehr schlank und hat grauweiße, kurze Haare. Letztmalig war er mit einer ...

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