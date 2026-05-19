POL-W: W Rücknahme der Vermisstensuche nach Herbert B.

Wuppertal (ots) - Seit gestern Mittag (18.05.2026, 15:00 Uhr) wird der 88-Jährige Herbert B. vermisst. Herr B. wurde letztmalig in seinem Seniorenheim in Vohwinkel gesehen. Er ist zeitlich und örtlich nicht orientiert und findet möglicherweise nicht den Weg zurück. Zudem kann er sich nicht gut artikulieren. Der Vermisste ist 172 cm groß, sehr schlank und hat grauweiße, kurze Haare. Letztmalig war er mit einer ...

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