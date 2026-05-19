POL-W: W Rücknahme der Vermisstensuche nach Herbert B.
Wuppertal (ots)
Seit gestern Mittag (18.05.2026, 15:00 Uhr) suchte die Polizei nach Herbert B. (s. Pressemeldung vom 19.05.2026:"W Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche", https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6277790 ) Der Vermisste konnte heute in Vohwinkel angetroffen werden. Die Medien werden gebeten, das Bild nicht weiter zu verwenden.
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