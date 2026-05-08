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Polizei Wuppertal

POL-W: W 89-Jährigem die Ketten vom Hals gerissen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (07.05.2026, 16:30 Uhr) überfielen zwei unbekannte
Männer einen 89-Jährigen in der Zeughausstraße. 

Der auf Krücken angewiesene 89-Jährige stieg an der Bushaltestelle 
Zeughausstraße aus und ging zu Fuß bis zu einem Hauseingang. Als er 
sich dort bückte, um eine Klingel zu betätigen, riss ihm ein 
Unbekannter gewaltsam die Ketten vom Hals. Der Angreifer befand sich 
hinter seinem Opfer und entfernte sich unmittelbar nach dem Überfall.

Drei Jugendliche sahen den Räuber und eine weitere männliche Person, 
die nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ins Tatgeschehen 
eingriff, in Richtung Paulstraße flüchten. Sie kümmerten sich um den 
Rentner und informierten die Polizei. 

Der Räuber ist circa 25 bis 30 Jahre alt und war zur Tatzeit mit 
einer Kappe und einer weißen Weste bekleidet.
Die zweite Person ist ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt und trug einen 
Vollbart. Zur Tatzeit war der Mann mit einer schwarzen Kappe, einer 
schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem 
Vorfall machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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