Polizei Wuppertal

POL-W: W 89-Jährigem die Ketten vom Hals gerissen - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (07.05.2026, 16:30 Uhr) überfielen zwei unbekannte Männer einen 89-Jährigen in der Zeughausstraße. Der auf Krücken angewiesene 89-Jährige stieg an der Bushaltestelle Zeughausstraße aus und ging zu Fuß bis zu einem Hauseingang. Als er sich dort bückte, um eine Klingel zu betätigen, riss ihm ein Unbekannter gewaltsam die Ketten vom Hals. Der Angreifer befand sich hinter seinem Opfer und entfernte sich unmittelbar nach dem Überfall. Drei Jugendliche sahen den Räuber und eine weitere männliche Person, die nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ins Tatgeschehen eingriff, in Richtung Paulstraße flüchten. Sie kümmerten sich um den Rentner und informierten die Polizei. Der Räuber ist circa 25 bis 30 Jahre alt und war zur Tatzeit mit einer Kappe und einer weißen Weste bekleidet. Die zweite Person ist ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt und trug einen Vollbart. Zur Tatzeit war der Mann mit einer schwarzen Kappe, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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