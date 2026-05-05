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POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Waffenfund bei Zwangsräumung

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Waffenfund bei Zwangsräumung
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Wuppertal (ots)

Am 30.04.2026 unterstütze die Polizei Wuppertal einen 
Gerichtsvollzieher bei einer Zwangsräumung in der Pestalozzistraße, 
in dessen Rahmen unter anderem Schusswaffen vorgefunden wurden. 

Bei der Zwangsräumung der Wohnung eines 38-jährigen Russen stellten 
die Beamten sowohl eine funktionsfähige Maschinenpistole MP 5, als 
auch eine halbautomatische Pistole fest. Darüber hinaus befanden sich
in der Wohnung Munition, mehrere Einhandmesser, ein Bajonett, 
Reizgasspray und ein Schlagring.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch den zuständigen Richter
eine Durchsuchung angeordnet, bei der am 04.05.2026 weitere Munition 
und eine Softair-Waffe aufgefunden wurden. 

Dem 38-Jährigen werden Straftaten gegen das 
Kriegswaffenkontrollgesetz sowie das Waffengesetz vorgeworfen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal

Staatsanwältin
Angelina Engel

0202/5748-450

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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