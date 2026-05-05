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POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Waffenfund bei Zwangsräumung

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Wuppertal (ots)

Am 30.04.2026 unterstütze die Polizei Wuppertal einen Gerichtsvollzieher bei einer Zwangsräumung in der Pestalozzistraße, in dessen Rahmen unter anderem Schusswaffen vorgefunden wurden. Bei der Zwangsräumung der Wohnung eines 38-jährigen Russen stellten die Beamten sowohl eine funktionsfähige Maschinenpistole MP 5, als auch eine halbautomatische Pistole fest. Darüber hinaus befanden sich in der Wohnung Munition, mehrere Einhandmesser, ein Bajonett, Reizgasspray und ein Schlagring. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch den zuständigen Richter eine Durchsuchung angeordnet, bei der am 04.05.2026 weitere Munition und eine Softair-Waffe aufgefunden wurden. Dem 38-Jährigen werden Straftaten gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie das Waffengesetz vorgeworfen.

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