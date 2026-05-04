Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schlägerei im Bärenloch

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagabend (01.05.2026, 18:30 Uhr) kam es an der Unteren Werner Straße zu einer Schlägerei, bei der ein Mann Verletzungen erlitt. Ein 49-jähriger Mann war mit mehreren Personen in Streit geraten. In der Folge wurde er von einem Mann gegen ein Gebüsch geworfen. Auf dem Boden liegend schlugen und traten zumindest zwei 35-jährige Männer auf ihn ein. Der 49-Jährige erlitt unter anderem Kopfverletzungen, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnten die beiden 35-Jährigen angetroffen werden. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung vorgelegt.

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