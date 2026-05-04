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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schlägerei im Bärenloch

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagabend (01.05.2026, 18:30 Uhr) kam es an der 
Unteren Werner Straße zu einer Schlägerei, bei der ein Mann 
Verletzungen erlitt.

Ein 49-jähriger Mann war mit mehreren Personen in Streit geraten. In 
der Folge wurde er von einem Mann gegen ein Gebüsch geworfen. Auf dem
Boden liegend schlugen und traten zumindest zwei 35-jährige Männer 
auf ihn ein. 

Der 49-Jährige erlitt unter anderem Kopfverletzungen, die im 
Krankenhaus versorgt werden mussten.

Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnten die beiden 35-Jährigen 
angetroffen werden.

Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung 
vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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