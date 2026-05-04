Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Raub auf zwei Jugendliche in Barmen

Wuppertal (ots)

Am späten Abend (30.04.2026, 21:00 Uhr) kam es im Bereich der Junior Uni (Am Brögel) in Barmen zu einem schweren Raub.

Eine Gruppe von etwa 15 Jugendlichen (13 bis 17 Jahre) forderten unter Vorhalt eines Messers und Pfeffersprays von zwei Jugendlichen (13 und 15) die Herausgabe einer Mütze und Bargeld. Nach Herausgabe der Gegenstände folgten die Täter den Geschädigten noch bis in den Bereich des Oberbarmer Bahnhofs. Anschließend entfernten sie sich mit der Schwebebahn in Richtung Westen.

Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Eine Vorbeziehung zwischen den Geschädigten und den Tätern ist bekannt.

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