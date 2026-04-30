Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG - Einbruchmeldung

Wuppertal (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag rückte die Polizei zu insgesamt zwei Einbruchdelikten in Wuppertal und zwei Einbrüchen in Solingen aus. Wuppertal - Am Mittwoch (29.04.2026), in den Stunden zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr, hebelten Einbrecher eine Wohnungstür in der Feldstraße auf und entwendeten Bargeld. Am 27.04.2026 versuchten Unbekannte sich Zutritt zu einer Wohnung in der Dürerstraße zu verschaffen. Durch die Geräusche an der Wohnungstür wurde eine Person in der Wohnung auf den Versuch aufmerksam. Als sie nachschaute, sah sie die vermeintlichen Eindringlinge flüchten. Solingen - Am Mittwochnachmittag (29.04.2026, 14:30 Uhr) brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus an der Goethestraße ein. Der Geschädigte war zur Tatzeit zu Hause. Als er auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Täter ohne Beute. Durch eine Fensterscheibe verschaffen sich Einbrecher zwischen dem 28.04.2026, 05:40 Uhr und dem 29.04.2026, 18:35 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Straße Kotterheidberg. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchprävention unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten.

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