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Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG - Einbruchmeldung

Wuppertal (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag rückte die Polizei zu insgesamt zwei 
Einbruchdelikten in Wuppertal und zwei Einbrüchen in Solingen aus. 

Wuppertal - Am Mittwoch (29.04.2026), in den Stunden zwischen 10:00 
Uhr und 13:30 Uhr, hebelten Einbrecher eine Wohnungstür in der 
Feldstraße auf und entwendeten Bargeld. 

Am 27.04.2026 versuchten Unbekannte sich Zutritt zu einer Wohnung in 
der Dürerstraße zu verschaffen. Durch die Geräusche an der 
Wohnungstür wurde eine Person in der Wohnung auf den Versuch 
aufmerksam. Als sie nachschaute, sah sie die vermeintlichen 
Eindringlinge flüchten. 

Solingen - Am Mittwochnachmittag (29.04.2026, 14:30 Uhr) brach ein 
Unbekannter in ein Einfamilienhaus an der Goethestraße ein. Der 
Geschädigte war zur Tatzeit zu Hause. Als er auf sich aufmerksam 
machte, flüchtete der Täter ohne Beute. 

Durch eine Fensterscheibe verschaffen sich Einbrecher zwischen dem 
28.04.2026, 05:40 Uhr und dem 29.04.2026, 18:35 Uhr, gewaltsam 
Zutritt zu einem Haus in der Straße Kotterheidberg. Ob etwas 
entwendet wurde, ist bislang unklar. 

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
zum Thema Einbruchprävention unter der Rufnummer 0202/284-1801 
beraten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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