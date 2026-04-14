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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fahrer eines E-Scooters erleidet Kopfverletzungen

Wuppertal (ots)

Gestern in den späten Abendstunden (13.04.2026, 23:15 Uhr) kam es in 
Solingen zu einem Unfall, bei dem der Fahrer (56) eines E-Scooters 
Verletzungen erlitt.

Der 56-Jährige war mit seinem Leihfahrzeug auf der Adlerstraße 
unterwegs, als er in einem Kurvenbereich zu Boden stürzte. Dabei 
erlitt er Verletzungen an den Händen und am Kopf. Der Rettungsdienst 
brachte ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann
unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs gewesen sein könnte.

Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema:

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

- Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

- Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
Ihr Leben retten.

- E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre 
alt sein.

- Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
eine Betriebserlaubnis verfügen.

- Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

- Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

- Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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