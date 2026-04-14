Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fahrer eines E-Scooters erleidet Kopfverletzungen

Wuppertal (ots)

Gestern in den späten Abendstunden (13.04.2026, 23:15 Uhr) kam es in Solingen zu einem Unfall, bei dem der Fahrer (56) eines E-Scooters Verletzungen erlitt. Der 56-Jährige war mit seinem Leihfahrzeug auf der Adlerstraße unterwegs, als er in einem Kurvenbereich zu Boden stürzte. Dabei erlitt er Verletzungen an den Händen und am Kopf. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs gewesen sein könnte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: - Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

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