Polizei Wuppertal

POL-W: W Folgemeldung - Zeugenaufruf - Unfall mit einem Linienbus

Wuppertal (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung 
eines Linienbusses im Einmündungsbereich Märkische Straße und 
Marklandstraße vom 27.01.2026 (gegen 19:30 Uhr), bittet das 
Verkehrskommissariat Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 0202 / 
284 0 bei der Polizei zu melden.

Pressemeldung vom 28.01.2026 (13:54 Uhr): W Unfall mit einem 
Linienbus https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6205862

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

