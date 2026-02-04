POL-W: W Folgemeldung - Zeugenaufruf - Unfall mit einem Linienbus
Wuppertal (ots)
Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses im Einmündungsbereich Märkische Straße und Marklandstraße vom 27.01.2026 (gegen 19:30 Uhr), bittet das Verkehrskommissariat Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Pressemeldung vom 28.01.2026 (13:54 Uhr): W Unfall mit einem Linienbus https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6205862
