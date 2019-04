Polizei Wuppertal

POL-W: W- Unfall mit verletzter Frau-Ein Beteiligter geflüchtet

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (16.04.2019, 08:00 Uhr), kam es im Bereich der Straße "Deutscher Ring" Ecke Industriestraße in Wuppertal, zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. An der Einmündung beabsichtigte eine 39-jährige Fordfahrerin von der Straße Deutscher Ring kommend, nach links in die Industriestraße abzubiegen. Sie übersah dabei vermutlich den bevorrechtigten Fahrer eines Peugeots. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Peugeotfahrer legte nach dem Unfall den Rückwärtsgang ein und floh in Richtung Heuweg. Die Fahrerin des Fords erlitt durch den Unfall Verletzungen. Sie konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des flüchtigen Fahrzeugs und dessen Insassen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell