Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Wuppertal-Polizei sucht nach Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 28.02.2019, gegen 10.00 Uhr, kam es in Wuppertal zu einer Unfallflucht. Die Poli-zei sucht nach Zeugen. Ein bislang Unbekannter setzte mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Oberbergischen Straße zurück. Dabei fuhr er einen 73-Jährigen Fußgänger an. Der Mann musste ins Krankenhaus, um sich dort behandeln zu lassen. Der Autofahrer entfernte vom Unfallort, ohne sich um den Ver-letzten zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um eine ältere, sil-berfarbene Limousine. Vermutlich um einen Mercedes-Benz mit Wuppertaler Kenn-zeichen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnum-mer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

