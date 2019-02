Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Kellerbrand in Solingen

Zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Bismarckstraße in Solingen kam es heute (13.02.2019) in den frühen Morgenstunden. Gegen 03:50 Uhr, rückte die Feuerwehr zum Brandort aus. Sämtliche Bewohner des Hauses und angrenzender Gebäuden, mussten aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung evakuiert und in einem bereitgestellten Bus untergebracht werden. Sie blieben unverletzt. Nach Beendigung der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass das Haus zurzeit unbewohnbar ist. Für die Dauer der gesamten Maßnahmen musste die Bismarckstraße zwischen der Ritterstraße und der Eichenstraße gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe werden durch die Kriminalpolizei durchgeführt. (weit)

