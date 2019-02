Polizei Wuppertal

POL-W: W- Raubüberfall auf Spielhalle

Wuppertal (ots)

Am 08.02.2019, gegen 20:45 Uhr, betraten zwei maskierte Personen eine Spielhalle am Steinweg und bedrohten die anwesende Angestellte mit einer Pistole. Einer der beiden Täter griff daraufhin in die Kasse und entwendete einen niedrigen 4-stelligen Bargeldbetrag. Nachdem sie das Geld in einer Tüte verstaut hatten, flüchteten die Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Der erste Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzen Schuhen, Kapuzenpullover und Handschuhen. Der zweite Täter war ebenfalls männlich und trug dunkle Bekleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wuppertal unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell