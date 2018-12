POL-W: W/SG - Einbrecher erbeuten Zahngold

Wuppertal (ots) - Am Einern in Wuppertal schlugen Einbrecher am 10.12.2018 in der Zeit von 00:28 Uhr bis 06:45 Uhr, eine Fensterscheibe eines Restaurants ein und versuchten unter erheblichen Kraftaufwand den Tresor des Lokals zu entwenden. Ohne Beute flüchteten die Täter unerkannt. Diebe schlugen eine Fensterscheibe zu einem Kindergarten am Metzmachersrath ein und suchten in den Büroräumen nach Wertgegenständen in der Zeit vom 07.12.2018, 18:30 Uhr bis 10.12.2018, 07:00 Uhr. An der Schwarzbach hebelten Unbekannte ein Fenster zu einem Lebensmittelmarkt auf und entwendeten Münzgeld aus dem Kassenbereich in der Zeit vom 08.12.2018, 19:30 Uhr bis 10.12.2018, 10:00 Uhr. Einbrecher hebelten die Eingangstür zu einer Arztpraxis am Wall auf und entwendeten Zahngold und eine Kamera in der Zeit vom 07.12.2018, 15:00 Uhr bis 10.12.2018, 08:13 Uhr. Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei weiteren Büroräumen am Wall. Aus einem Geschäft an der Grünewalder Straße in Solingen erbeutete Diebe Bargeld aus der Kasse, nachdem sie in der Zeit vom 08.12.2018, 15:00 Uhr bis 10.12.2018, 07:00 Uhr, eine Fensterscheibe aufhebelten. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der 0202-284-0 telefonisch entgegen. (hm)

