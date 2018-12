POL-W: RS Brand in einer Nervenklinik in Remscheid

Wuppertal (ots) - In der Stiftung Tannenhof (Fachnervenklinik) in der Remscheider Straße kam es gestern (30.11.2018) gegen 21:45 Uhr zu einem Brand in einem Patientenzimmer. Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht. Bei dem Brand wurden vier Personen leicht und eine Person schwer verletzt (Rauchgasintoxikation). Alle Personen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Zur Brandursache und Schadenshöhe dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch an.

