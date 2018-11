POL-W: SG Brand zerstört Haus in Solingen

Wuppertal (ots) - Heute (16.11.2018), gegen 06.40 Uhr, kam es am Wiesenkotten in Solingen zum Brand eines Hauses. Ein Passant meldete der Feuerwehr das in Brand stehende Haus. Der 36-jährige Bewohner hatte sich bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen eine leichte Verletzung zugezogen. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Brandursache und Schadenshöhe sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (sw)

