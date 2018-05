POL-W: W-Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Wuppertal-Barmen

Wuppertal (ots) - Gestern (03.05.2018), gegen 11.00 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee in Wuppertal zu einem Unfall mit drei Verletzten. Ein 48-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes vom Fahrbahnrand an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia eines 41-Jährigen, der in Richtung Elberfeld fuhr und einem geparkten BMW. Der Mercedes-Fahrer, seine 34-jährige Beifahrerin und der Kia-Fahrer verletzten sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit. (sw)

