Wuppertal (ots) - Am 04.04.2018 wurde in einem Luftschacht des EKZ Röttgen in Wuppertal-Elberfeld der Leichnam eines 83-jährigen Mannes gefunden (s. Pressemeldungen vom 04.04.2018, ff).

Im Rahmen der Arbeit der MK "Schacht" konnten Staatsanwaltschaft und Polizei zwei Beschuldigte ermitteln. Umfangreiche Befragungen und Vernehmungen, die Auswertung von Spuren sowie weitere Ermittlungsmaßnahmen führten zu einem 47-jährigen Mann und einer 44-jährigen Frau, die im Verdacht stehen, für die Tötung des 83-Jährigen verantwortlich zu sein. Täter und Opfer kannten sich. Das zuständige Amtsgericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle. Beide Tatverdächtige flüchteten noch vor Auffinden des Toten. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an. Weitere Auskünfte können aus Ermittlungstaktischen Gründen zurzeit nicht gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal

Frau Dr. Tumeltshammer

0202 / 5748 - 127

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell