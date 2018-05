POL-W: W-Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in Wuppertal

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitag (27.04.2018), kam es im Zeitraum von 19.15 Uhr bis 22.45 Uhr zu einer Unfallflucht an der Teschensudberger Straße in Wuppertal. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Renault Twingo und fuhr weg, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Die Spuren und entsprechende Geräusche lassen vermuten, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen LKW handeln könnte. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 0 in Verbindung zu setzen. (sw)

