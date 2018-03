POL-W: W-Hausbrand durch verstopften Kamin

Wuppertal (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 28.02.2018, um 12.20 Uhr, kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus an der Küllenhahner Straße. Ein aufmerksamer Nachbar konnte die Bewohner aus dem Haus begleiten, so dass niemand verletzt wurde. Die eingesetzte Feuerwehr stellte einen Kaminbrand fest, der aufgrund von Verstopfungen nur schwer zu löschen war. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Küllenhahner Straße in diesem Bereich gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.(mh)

