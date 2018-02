POL-W: SG-Schwer verletzter Radfahrer in Solingen

Wuppertal (ots) - Gestern (27.02.2018), gegen 17.20 Uhr, verletzte sich ein Radfahrer in Solingen bei einem Sturz schwer. Der 87-Jährige fuhr mit seinem Rad durch die Unterführung am Ammerweg, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle verlor. Er prallte gegen eine Betonwand und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich eine schwere Verletzung im Gesicht zu. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand nur leichter Sachschaden. (sw)

