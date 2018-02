POL-W: RS - Frontalzusammenstoß auf der Freiheitstraße

Wuppertal (ots) - Auf der Freiheitstraße Höhe Weststraße in Remscheid kam es heute (27.02.2018), gegen 06.20 Uhr, zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Ein 45-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf der Weststraße in Richtung Amtsgericht. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel eines 35-Jährigen. Der 45-Jährige erlitt schwere Verletzungen und verblieb zur weiteren Behandlung im Krankenhaus. Der 35-Jährige und seine 27-jährige Beifahrerin konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden und sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. (am)

