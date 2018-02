POL-W: W - Raub auf Kiosk

Wuppertal (ots) - Vier maskierte Männer überfielen gestern Abend (25.02.2018), gegen 22.40 Uhr, einen Kiosk an der Wichlinghauser Straße in Wuppertal. Während einer der Räuber draußen vor der Tür "Schmiere" stand, bedrohte ein anderer den Inhaber (48 Jahre) mit einer Schusswaffe und leerte die Kasse. Mit der Beute flüchteten die vier Männer aus dem Kiosk und rannten die Wichlinghauser Straße in Richtung B 7 hinunter. Einer trug eine blaue Jacke, einer eine schwarze Weste und ein Sweatshirt, die anderen beiden waren mit schwarzen Jacken bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. (am)

