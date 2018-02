POL-W: SG - Gaststättenüberfall in Solingen

Wuppertal (ots) - Gestern Abend (25.02.2018), kam es gegen 21.30 Uhr, zu einem Überfall auf eine Gaststätte an der Vockerter Straße in Solingen. Vier maskierte und dunkel gekleidete Personen betraten das Lokal und bedrohten die anwesenden Gäste und die Wirtin mit einer Schusswaffe. Während drei der Täter die Gäste im Blick behielten, schlug der bewaffnete Räuber die Wirtin mit der Waffe auf den Kopf. Vermutlich weil ein weiblicher Gast um Hilfe rief, ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten aus der Gaststube in Richtung Nachtigallenweg. Die verletzte Wirtin (57 Jahre) musste zur ärztlichen Behandlung von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung und der weiteren Ermittlungen drei polizeibekannte Tatverdächtige (15, 17 und 20 Jahre) festnehmen. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen schweren Raubes dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 14 in Wuppertal unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (am)

