POL-W: Remscheid-Keine Verletzten bei Brand im Sana-Klinikum

Wuppertal (ots) - Heute, gegen 09:24 Uhr kam es zu einem Brand in den Sana-Kliniken in Remscheid. Aus bisher ungeklärten Umständen geriet in einem Baustellenbereich auf dem Klinikgelände abgelagerter Bauschutt in Brand. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich zur Zeit nicht beziffern, die Kriminalpolizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

