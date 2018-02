POL-W: SG- Hund nach Beißattacke getötet

Wuppertal (ots) - Am heutigen Samstag, 24.02.2018, gegen 09.00 Uhr hat ein freilaufender Hund auf der Werner Straße in Solingen, einen 70 Jahre alten Mann attackiert und gebissen. Der Mann konnte nach Hause flüchten und die Polizei verständigen. Als die eingesetzten Polizeibeamten eintrafen, wurde auch ein Beamter von dem Kaukasischen Owtscharka angegriffen. Trotz eines Ausweichmanövers ließ der Hund nicht ab und musste schließlich durch einen gezielten Schuss aus der Dienstwaffe getötet werden. Der 52-jährige Hundehalter traf einige Minuten später am Einsatzort ein. Warum der Hund unbeaufsichtigt herumlief, konnte bislang nicht geklärt werden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Der verletzte 70-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.(mh)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Telefon: 0202 / 284 - 0

E-Mail: Pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell