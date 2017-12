POL-W: RS-Drogenplantage in Remscheid festgestellt - Festnahme

Wuppertal (ots) - Gestern (21.12.2017), bemerkten eine Polizeistreife in Remscheid - Lennep zwei verdächtige Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren. Der Ältere führte eine geringe Menge Drogen mit sich. Ermittlungen führten zu einem 33-Jährigen, der sich ebenfalls im Besitz von Drogen befand. Daraus ergab sich ein weiterer Verdacht, gegen einen 34-jährigen Mann. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter die Durchsuchung der Wohnung und Nebenräume an. Hier konnten 140 Marihuana-Pflanzen, Gerätschaften, die der Aufzucht dienen, ein vierstelliger Betrag Bargeld, Mobiltelefone sowie zwei Autos und zwei Motorräder sichergestellt werden. Der dringend tatverdächtige Mann wurde später in der Wohnung seiner Lebensgefährtin festgenommen. Am heutigen Tage musste er sich den Fragen der Kriminalpolizei stellen. (sw)

