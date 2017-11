POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht Lichtbilder

Ein Dokument

Die Herkunft des am Sonntag, den 13.11.2017 im Waldgebiet "In der Beek", gegenüber der Bushaltestelle Falkenberg aufgefundenen Neugeborenen ist immer noch unbekannt. Das kleine Mädchen war in einem hellblauen kleineren Eimer mit einem Handtuch bedeckt neben dem Spazierweg gefunden worden. Unmittelbar daneben lag ein weiteres Handtuch auf dem Boden. Die Polizei bittet weiter um Mithilfe und veröffentlicht dazu ein Plakat, auf dem die gefundenen Gegenstände abgebildet sind. Am Samstag (18.11.2017) und Sonntag (19.11.2017) ist die Polizei von 06.30 Uhr bis 22.30 Uhr mit einer mobilen Anlaufstelle an dem Spazierweg gegenüber der Bushaltestelle "Falkenberg" vor Ort und ansprechbar. Wer Angaben oder Hinweise zur Herkunft des Mädchens oder der Gegenstände machen kann hat die Möglichkeit, sich unmittelbar vor Ort anzuvertrauen, jeder Hinweis kann hilfreich sein. Weiterhin besteht jederzeit die Möglichkeit, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0202 / 2840 zu melden. (cw)

