POL-W: W-Unfallflucht in Wuppertal - Polizei sucht nach Zeugen

Wuppertal (ots) - Gestern (15.11.2017), kam es auf dem Kleiberweg in Wuppertal-Elberfeld zu einem Unfall mit einem geparkten Opel. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen älteren Audi A4 in grüner Farbe. Der Audi müsste vorne links eine größere Beschädigung aufweisen. Tatzeit war zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr. Der Schaden an dem Opel beträgt circa 2000 Euro. Zeugen bittet die Polizei sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

