POL-W: W-Mann in Wuppertal im Treppenhaus beraubt

Wuppertal (ots) - Gestern (14.11.2017), gegen 18.15 Uhr, beraubte ein Unbekannter einen Mann im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Hofkamp in Wuppertal. Der 60-Jährige wollte Post aus seinem Briefkasten holen, als der Täter sich ihm von hinten näherte, ihn zur Seite schubste und seine Tasche entriss. Dann flüchtete der Räuber in Richtung Neuenteich. Der Flüchtige hatte ein südländisches Erscheinungsbild und ist circa 20 - 25 Jahre alt. Er ist circa 180 cm groß, trug einen Drei Tage Bart und sehr kurze dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer hellen Jeans, einer dunklen Jacke mit hellem Kragen und einem roten Unterteil. An den Füßen hatte er Sportschuhe. Hinweise zu der Straftat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell